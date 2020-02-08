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Тюменская строительная выставка пройдет в новом формате

Экономика, 17:43 08 февраля 2020

Архивное фото expo72.ru

Инновации в сфере строительства станут центральной темой на строительном форуме в Тюмени, который пройдет в конце февраля. Об этом сообщил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

"Постараемся представить современный взгляд на строительство. Это касается как новых материалов, из которых возводятся здания, технологий, так и создания архитектурной среды", - уточнил он.

Оставаясь крупнейшей в Тюмени площадкой для проведения ярмарок, как сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, Выставочный зал в ближайшем будущем готов выступить в новом качестве.

"Сейчас рассматриваем возможность превращения Выставочного зала на время в аналог концертной площадки. Во всяком случае, такие предложения уже поступают", - добавил Михаил Брудков.

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