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Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии

Общество, 08:43 09 февраля 2020

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии среди школьников.

Среди девятиклассников сразу два победителя: Кристина Зырянова из гимназии №12 и Александр Саркисов из тюменской гимназии №1. В параллели 10 классов победителем стала Виктория Кудряшова из гимназии ТюмГУ. Среди выпускников высший балл набрал Павел Олейников из тюменского лицея №93.

Добавим, что региональные этапы всероссийской олимпиады школьников продлятся до 23 февраля, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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