Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии
| Фото: департамент образования и науки Тюменской области
Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии среди школьников.
Среди девятиклассников сразу два победителя: Кристина Зырянова из гимназии №12 и Александр Саркисов из тюменской гимназии №1. В параллели 10 классов победителем стала Виктория Кудряшова из гимназии ТюмГУ. Среди выпускников высший балл набрал Павел Олейников из тюменского лицея №93.
Добавим, что региональные этапы всероссийской олимпиады школьников продлятся до 23 февраля, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".