В поселке Московском состоялось собрание граждан

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

В Московском муниципальном образовании Тюменского района состоялось собрание граждан, завершившее серию отчетов об итогах деятельности местных органов власти за 2019 год.

На собрании в Московском о своей работе за прошедший год рассказали глава сельского поселения Михаил Захаров, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, заместитель главы района Ольга Зимина. Представители МВД и МЧС рассказали о ситуации в сфере правопорядка и противопожарной безопасности.

Жители поселка интересовались перспективами развития, благоустройства и строительства социальных объектов.

Напомним, что инициативы и проекты, касающиеся общественных пространств, принимаются при непосредственном участии жителей, пишет пресс-служба главы Тюменского района.