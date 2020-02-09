В поселке Московском состоялось собрание граждан
В Московском муниципальном образовании Тюменского района состоялось собрание граждан, завершившее серию отчетов об итогах деятельности местных органов власти за 2019 год.
На собрании в Московском о своей работе за прошедший год рассказали глава сельского поселения Михаил Захаров, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, заместитель главы района Ольга Зимина. Представители МВД и МЧС рассказали о ситуации в сфере правопорядка и противопожарной безопасности.
Жители поселка интересовались перспективами развития, благоустройства и строительства социальных объектов.
Напомним, что инициативы и проекты, касающиеся общественных пространств, принимаются при непосредственном участии жителей, пишет пресс-служба главы Тюменского района.