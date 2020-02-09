  • 9 февраля 20209.02.2020воскресенье
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В поселке Московском состоялось собрание граждан

Общество, 09:47 09 февраля 2020

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

В Московском муниципальном образовании Тюменского района состоялось собрание граждан, завершившее серию отчетов об итогах деятельности местных органов власти за 2019 год.

На собрании в Московском о своей работе за прошедший год рассказали глава сельского поселения Михаил Захаров, председатель думы Тюменского района Валентин Клименко, заместитель главы района Ольга Зимина. Представители МВД и МЧС рассказали о ситуации в сфере правопорядка и противопожарной безопасности.

Жители поселка интересовались перспективами развития, благоустройства и строительства социальных объектов.

Напомним, что инициативы и проекты, касающиеся общественных пространств, принимаются при непосредственном участии жителей, пишет пресс-служба главы Тюменского района.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:46 09.02.2020Тоболяки могут присоединиться к образовательному проекту "Я-Лидер"
10:04 09.02.2020В Ишиме ведется подготовка в весеннему половодью
09:47 09.02.2020В поселке Московском состоялось собрание граждан
08:43 09.02.2020Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии