Тоболяки могут присоединиться к образовательному проекту "Я-Лидер"

| Фото: Официальная группа #PROсебя ВКонтакте | Фото: Официальная группа #PROсебя ВКонтакте

Образовательный проект "Я - Лидер" пройдет в Тобольске. Для участников организуют митапы, воркшопы, сторителлинги и печа-кучу.

Первый митап "PROсебя" состоится 4 марта. В неформальной обстановке участники найдут общие интересы, углубятся в процесс самопознания, выявят свои сильные и слабые стороны. Кроме того, они узнают об энергетическом балансе и дисбалансе, овладеют нескольким приемам самодиагностики и научатся уважать свою личность, сообщает "Тюменская область сегодня".

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