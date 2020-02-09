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Патриотические проекты реализуются в школах региона

Общество, 15:29 09 февраля 2020

Официальный сайт 75-летия Великой Победы

Во всех школах, колледжах и детских садах Тюменской области будут проходить акции, открытые уроки и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы.

Так, например, в Плехановской школе Ярковского района уже состоялась военно-историческая квест-игра "Дорогами Сталинградской битвы", подготовленная участниками передвижного культурного комплекса села Ярково.

Активисты Российского движения школьников Шороховской школы провели всероссийскую акцию "Блокадный хлеб" на территории села.

Ребята из Нижнетавдинской школы приняли участие в митинге памяти ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В Ярковском районе школьные коллективы также оформили юбилейные стенды, обновили информацию в музеях и комнатах трудовой и боевой славы, провели уроки мужества и патриотизма, пишет "Мегатюмень".

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