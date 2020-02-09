Тюменские студенты могут пройти стажировку в престижных компаниях

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Студенты вузов могут пройти стажировку в престижных компаниях, решив практический кейс в проекте "Профстажировки 2.0". На данный момент на платформе представлено более 4 тысяч кейсов от 1 тысячи 100 организаций.

В рамках "Профстажировки 2.0" работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, задача студента — выполнить практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Затем среди представленных работ будет проведен конкурс, его победители получат приглашение на практики и стажировки.

"Кейс – это реальная ситуация из жизни конкретного партнера проекта (компании, организации, органа власти), оформленная в виде практико-ориентированного задания. Например, "Почта России" хочет трансформироваться в цифровую компанию и ищет интересные предложения по оцифровке основных направлений компании. Мы предлагаем студентам выбрать кейс в качестве темы для своей курсовой или дипломной работы. Необходимо провести самостоятельный анализ задачи, оценить альтернативы, выбрать оптимальный вариант решения, а также составить план его реализации. Итоговое решение участник должен предоставить в виде краткой презентации своей научной работы, приложить отзыв научного руководителя и справку "Антиплагиат"", — рассказала Moi-portal.ru координатор проекта Мария Баева.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф.