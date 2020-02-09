Тюменцы участвуют в Конгрессе сельской молодежи в Казани

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Тюменскую область на Конгрессе сельской молодежи в Казани представляют члены регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Мероприятие проходит в Казани.

В числе участников более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира, включая страны СНГ, Великобританию, Германию, Индию, Мексику и другие. Все делегаты состоят в общественных объединениях, работающих с сельской молодежью, либо являются молодыми предпринимателям, депутатами, руководителями сельских поселений.

Тюменскую область на конгрессе представят члены тюменского отделения Российского союза сельской молодежи: председатель отделения Федор Маслов и предприниматель из Ялуторовска Алексей Сахаров, сообщает "Тюменская область сегодня".

Мероприятие проводит Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан на средства президентского гранта. За четыре дня участники обсудят, как можно использовать молодежную силу в развитии сельских территорий, обменяются опытом, а также узнают, как реализуются в Татарстане программы сельского предпринимательства.