Тюменцам напомнят о правилах перевозки детей

| Фото: drivethenation.com | Фото: drivethenation.com

В Тюменской области стартовал комплекс профилактических мероприятий по безопасности детей-пассажиров "Автокресло – детям!", который продлится до середины февраля, сообщает Госавтоинспекция.

Во время акции сотрудники ГИБДД, педагоги, активисты проведут разъяснительную работу с родителями о необходимости перевозить детей с соблюдением правил безопасности - в удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка. Рейдовые мероприятия пройдут у детских садов, поликлиник.

В учреждениях здравоохранения пройдут тренинги для будущих мам по использованию детских удерживающих устройств.

В сельских муниципалитетах будет проведена индивидуальная работа с будущими родителями.

Напомним, что в 2020 году автоинспекторы уже выявили более 700 нарушений правил перевозки детей в легковых автомобилях.