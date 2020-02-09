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Тюменцам напомнят о правилах перевозки детей

Общество, 18:44 09 февраля 2020

drivethenation.com | Фото: drivethenation.com

В Тюменской области стартовал комплекс профилактических мероприятий по безопасности детей-пассажиров "Автокресло – детям!", который продлится до середины февраля, сообщает Госавтоинспекция.

Во время акции сотрудники ГИБДД, педагоги, активисты проведут разъяснительную работу с родителями о необходимости перевозить детей с соблюдением правил безопасности - в удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка. Рейдовые мероприятия пройдут у детских садов, поликлиник.

В учреждениях здравоохранения пройдут тренинги для будущих мам по использованию детских удерживающих устройств.

В сельских муниципалитетах будет проведена индивидуальная работа с будущими родителями.

Напомним, что в 2020 году автоинспекторы уже выявили более 700 нарушений правил перевозки детей в легковых автомобилях.

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