Российские туристы будут экономить на отелях, если путевки подорожают

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские путешественники, случае повышения стоимости туристических поездок в 2020 году, будут экономить на проживании в отеле.

Таковы результаты опроса, в котором приняли участие более 1 тыс. 600 человек, сообщает РИА Новости.

Почти половина (46 процентов) признались, что готовы экономить на проживании. Примерно 16 процентов — готовы сократить транспортные расходы: пересесть на лоукостеры, ездить в плацкартных вагонах или автостопом. Еще 12 процентов планируют ограничить себя в насыщенности культурной и развлекательной программ. Лишь 11 процентов заявили, что будут меньше путешествовать.

Отношение к бюджету у мужчин и женщин разное. Женщины склонны экономить на гостиничных услугах, а мужчины – на культурной программе.

Если же стоимость поездок снизится, большинство респондентов (67 процентов) просто будут чаще путешествовать без повышения уровня комфорта. Около 16 процентов - намерены потратить освободившийся бюджет на культурную и развлекательную программу, девять процентов — переедут в более комфортные отели, а три процента — улучшат условия поездок в транспорте.