В Ярковском доме-интернате прошла учебная эвакуация

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

22 человека эвакуировали из Ярковского дома-интерната для престарелых и инвалидов во время пожарно-тактических учений, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тренировке приняли участие сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ярковскому району совместно с личным составом 146 пожарно-спасательной части.

По замыслу учений, возгорание произошло в спальном корпусе. Работник учреждения привел в действие ручную систему включения автоматической пожарной сигнализации, приступил к эвакуации проживающих в доме-интернате людей. Члены добровольной пожарной команды приняли меры по тушению пожара. Прибывший караул 146 пожарно-спасательной части ликвидировал возгорание.

В финале учений организаторы разобрали действия персонала, представив работникам учреждения соответствующие рекомендации.