  • 10 февраля 202010.02.2020понедельник
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

11 февраля - события дня

Общество, 18:05 10 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 16 часов 50 минут в Центре молодежных инициатив ТИУ (Мельникайте, 72/1) начнется областной этап лиги в формате спортивной "Своей игры".

В Тюмени пройдет спартакиада среди образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города.

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" стартуют бесплатные курсы по театральному мастерству для подростков от 15 до 18 лет.

Этот день в истории:

1697 - Петр I разрешает продажу табака в России.

1809 - американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1847 - родился один из величайших в мире изобретателей Томас Эдисон.

1887 - родился советский скульптор Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов).

1892 - Владимир Ульянов (будущий Ленин) начинает трудовую деятельность в должности помощника присяжного поверенного в Самаре.

1902 - родилась советская актриса Любовь Орлова.

1928 - в Санкт-Морице (Швейцария) открылись II Зимние Олимпийские игры.

1940 - советские войска начинают штурм "линии Маннергейма". Ее прорыв обеспечил победу Красной Армии в советско-финской войне 1939-1940 годов.

1948 - умер советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Его "Броненосец "Потемкин" считается классикой мирового кинематографа.

1953 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1971 - представители 63 государств, включая СССР, США, Великобританию подписывают договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне.

1986 - умер знаменитый писатель-фантаст Фрэнк Херберт.

1986 - из СССР выслан диссидент Анатолий (Натан) Щаранский.

2002 - российский биатлонист Виктор Майгуров, заняв третье место на дистанции 20 км, принес сборной России вторую медаль XIX Зимних Олимпийских игр.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 10.02.2020Минобороны опубликовало фотографии полководцев в период освобождения Европы
18:27 10.02.2020В Ярковском доме-интернате прошла учебная эвакуация
18:16 10.02.2020Прокуратура предлагает тюменцам высказать мнение по ограничению продажи снюсов
18:05 10.02.202011 февраля - события дня