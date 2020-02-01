11 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 16 часов 50 минут в Центре молодежных инициатив ТИУ (Мельникайте, 72/1) начнется областной этап лиги в формате спортивной "Своей игры".

В Тюмени пройдет спартакиада среди образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города.

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" стартуют бесплатные курсы по театральному мастерству для подростков от 15 до 18 лет.

Этот день в истории:

1697 - Петр I разрешает продажу табака в России.

1809 - американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1847 - родился один из величайших в мире изобретателей Томас Эдисон.

1887 - родился советский скульптор Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов).

1892 - Владимир Ульянов (будущий Ленин) начинает трудовую деятельность в должности помощника присяжного поверенного в Самаре.

1902 - родилась советская актриса Любовь Орлова.

1928 - в Санкт-Морице (Швейцария) открылись II Зимние Олимпийские игры.

1940 - советские войска начинают штурм "линии Маннергейма". Ее прорыв обеспечил победу Красной Армии в советско-финской войне 1939-1940 годов.

1948 - умер советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Его "Броненосец "Потемкин" считается классикой мирового кинематографа.

1953 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1971 - представители 63 государств, включая СССР, США, Великобританию подписывают договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне.

1986 - умер знаменитый писатель-фантаст Фрэнк Херберт.

1986 - из СССР выслан диссидент Анатолий (Натан) Щаранский.

2002 - российский биатлонист Виктор Майгуров, заняв третье место на дистанции 20 км, принес сборной России вторую медаль XIX Зимних Олимпийских игр.