12 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов у дома № 63 по ул. Ленина начнется рабочее совещание по проведению капремонтов в жилом фонде Тюмени и обеспечению прав жителей в части ответственности подрядчиков при проведении работ.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется лекция "Как сохранить здоровое зрение в условиях интенсивной зрительной нагрузки".

В Тюмени в спортзале института физической культуры (ул. Пржевальского, 37) пройдут соревнования по волейболу в рамках спартакиады среди преподавателей вузов.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдет городской отборочный тур областного этапа регионального конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ".

Этот день в истории:

1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал столицу Чили город Сантьяго.

1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.

1809 - родился английский естествоиспытатель, автор теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин.

1809 - родился 16-й президент США (1860-65 гг.) Авраам Линкольн.

1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.

1864 - Открыт Московский зоопарк.

1900 - родился маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы Василий Чуйков.

1961 - в Советском Союзе в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". Она стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.

1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII Зимние Олимпийские игры.

2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.