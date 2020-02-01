12 февраля - события дня
В Тюмени в 15 часов у дома № 63 по ул. Ленина начнется рабочее совещание по проведению капремонтов в жилом фонде Тюмени и обеспечению прав жителей в части ответственности подрядчиков при проведении работ.
В Тюмени в 19 часов 30 минут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется лекция "Как сохранить здоровое зрение в условиях интенсивной зрительной нагрузки".
В Тюмени в спортзале института физической культуры (ул. Пржевальского, 37) пройдут соревнования по волейболу в рамках спартакиады среди преподавателей вузов.
В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдет городской отборочный тур областного этапа регионального конкурса молодых исполнителей "Песня не знает границ".
Этот день в истории:
1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал столицу Чили город Сантьяго.
1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.
1809 - родился английский естествоиспытатель, автор теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин.
1809 - родился 16-й президент США (1860-65 гг.) Авраам Линкольн.
1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.
1864 - Открыт Московский зоопарк.
1900 - родился маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы Василий Чуйков.
1961 - в Советском Союзе в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". Она стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.
1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.
1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII Зимние Олимпийские игры.
2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.