13 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание регионального парламента.

В Тюмени в 10 часов в областном департаменте АПК (ул. Хохрякова, 47, зал конференций) начнется заседание общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в департаменте имущественных отношений Тюменской области (ул. Сакко, 30, корпус 1, конференц-зал) начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области, директора областного департамента имущественных отношений Андрея Киселева.

В Тюмени в 17 часов в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется сдача спектакля "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена.

В Тюмени в 17 часов в спортивном зале института физической культуры (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по волейболу в рамках спартакиады среди образовательных организаций высшего образования.

Этот день в истории:

1633 - Галилео Галилей прибывает в Рим на суд инквизиции.

1683 - родился итальянский художник Джованни Баттиста Пьяцетта.

1720 - указом Петра I был основан Главный магистрат - бюрократическое учреждение Российской империи.

1769 - родился русский поэт-баснописец Иван Крылов.

1772 - Французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом открыт архипелаг Кергелен.

1842 - Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва.

1852 - Турция и Франция заключили договор о "святых местах".

1859 - в Москве открыта первая женская гимназия.

1873 - родился русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин.

1917 - в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1934 - в Чукотском море раздавлен льдами пароход "Челюскин".

1940 - Михаил Булгаков завершил роман "Мастер и Маргарита".

1956 - в Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный", ставшая базой для антарктических-научных экспедиций.

1959 - в продажу поступили первые куклы Барби.

1974 - Александр Солженицын лишен советского гражданства и выслан из СССР.

1974 - родился британский певец Робби Уильямс.

1988 - родился российский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Гараничев.