Национальный состав населения региона изучат в ходе Всероссийской переписи населения

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Национальный состав населения в Тюменской области и уровень владения языками будет изучен при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщает Тюменьстат.

В утвержденном распоряжением правительства РФ бланке, предназначенном для получения сведений о лицах, постоянно проживающих в Российской Федерации, предлагается ответить на вопросы о национальной принадлежности и владении языками. Сведения о национальной принадлежности предоставляются населением в соответствии с принципом самоопределения. Информацию о национальности детей до 14 лет, а также недееспособных людей, указывают родители либо усыновители, опекуны, попечители или иные лица, осуществляющие уход.

Сведения о владении языком также заполняются по самоопределению. Родным языком считается язык, который участник переписи сам определяет родным, вне зависимости от знания и его использования, либо это может быть язык, на котором он начал говорить в детстве, либо язык его семьи. Он может совпадать, а может не совпадать с языками, которыми он владеет. Для малолетних детей родной язык определяют родители.

Владение языком означает умение говорить или читать, либо понимать этот язык. Жителям предлагается ответить на вопрос о владении русским языком. Лица, не умеющие говорить, в том числе малолетние дети, владеют русским языком, если окружающие общаются с ними на этом языке. Предусмотрено уточнить использование его в повседневной жизни.

В переписном листе содержится вопрос о владении иными языками, кроме русского. При ответе на него можно указать не более трех языков, при этом также дополнить ответом об использовании их в повседневной жизни.

Активностью использования русского и иных языков в повседневной жизни у населения поинтересуются впервые. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

Основными принципами переписи населения являются самоопределение жителей при ответах на вопросы без предъявления каких-либо документов, а также гарантия конфиденциальности полученной информации.

Отметим, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Тюменской области (кроме автономных округов) проживали представители более 140 национальностей. Наиболее многочисленными являлись русские - 83,8% от общей численности населения, указавшего национальную принадлежность. Вторые по численности - татары, их доля составила 8,1%. Более 1% в общей численности населения представлены украинцы (1,3%), казахи (1,0%). Менее 1% составили немцы (0,9%), чуваши и азербайджанцы (по 0,7%), армяне (0,6%), белорусы (0,4%), таджики, башкиры, узбеки (по 0,2%). Доля представителей остальных национальностей не превысила 0,1%. Среди самых малочисленных национальностей области (по 1 представителю) стоит отметить албанцев, голландцев, ирландцев, испанцев, кубинцев, ланкийцев, мексиканцев, норвежцев, шведов, эквадорцев.

Всероссийская перепись населения 2020 года будет проведена с применением цифровых технологий под девизом "Создаем будущее!". Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.

При традиционном обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись позволит получить уникальные социально-демографические характеристики населения, в числе которых данные о национальном составе и владении языками. В последний раз сведения по этим вопросам изучались в ходе переписи населения 2010 года.