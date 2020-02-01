14 февраля - события дня

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В Тюмени в 10 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча "Выход в свет–2020" для event-специалистов, организаторов мероприятий, маркетологов, PR-специалистов.

В Тюмени в 15 часов Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 323) начнется заседание Общественного совета в рамках реализации федерального проекта "Новая школа".

В Тюмени в 15 часов в офтальмологическом диспансере (ул. Холодильная, 118, корп. 1, 5 этаж, конференц-зал) начнется работа школы здоровья.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется концерт-открытие фестиваля "Зимний бардовский в Тюмени".

В Тюмени во Дворце бракосочетания (ул. Малыгина, 85) состоится вручение памятных медалей в связи с 50-летием супружеской жизни.

Этот день в мире:

842 - День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

1663 - Канада объявлена Королевской провинцией Франции.

1706 - На северной окраине Москвы был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова.

1779 - в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1791 - кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза объявлена пропавшей.

1859 - территория Орегон становится 42-м штатом США.

1876 - американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1907 - основана Львовская галерея искусств.

1933 - в Париже открывается первая телефонная служба точного времени.

1943 - советские войска освободили Ворошиловград (Луганск) и Ростов на Дону.

1946 - в Пенсильванском университете (США) начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC.

1950 - СССР и Китай подписали договор о дружбе.

1952 - в Осло начались зимние Олимпийские игры.

1956 - в Москве открылся XX съезд КПСС.

1988 - в ленинградской библиотеке Академии наук при самом крупном пожаре в истории российского библиотечного дела пострадали 4 млн книг.

1990 - покинувший Солнечную систему Voyager I впервые фотографирует её "со стороны".

1997 - в Москве на Новом Арбате открылся новый Дом актера, построенный вместо сгоревшего здания в 1990 году.

2003 - похищенные мощи святого Валентина возвращены итальянцам.

2003 - в возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.