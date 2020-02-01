15 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) начнется открытие XXII спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 10 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется 16-й межрегиональный фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени".

В Тюмени в 11 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся соревнования по дзюдо в рамках спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в 16 часов на площади 400-летия стартует проект "Тюменский лед".

В Тюмени на базе отдыха "Дружба- Ямал" пройдут учебные курсы для имамов мечетей и председателей мусульманских религиозных организаций в Тюменской области.

Этот день в истории:

1565 - возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.

1763 - в саксонском охотничьем замке Губертусбург, недалеко от Лейпцига, подписан мирный договор между Пруссией, Австрией и Саксонией, завершивший Семилетнюю войну.

1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1897 - Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.

1918 - Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1950 - премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка".

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.

1989 - завершен вывод советских войск из Афганистана.

2000 - в Краснодаре открывается первый в Российской Федерации фестиваль вина.

2010 - произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

2013 - падение метеорита в районе Челябинска.