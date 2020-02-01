16 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском театре кукол начнется премьера спектакля "Пузырь, соломинка и лапоть".

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся соревнования среди дворовых команд.

В Тюмени в 11 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди подростков.

В Тюмени в 17 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется межрегиональный фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени".

Этот день в мире:

1519 - родился французский адмирал Гаспар де Шатийон Колиньи.

1571 - Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе".

1722 - Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1831 - родился писатель Николай Лесков, автор "Левши" и "Очарованного странника".

1909 - родился американский ресторатор, автор идеи ресторанов быстрого обслуживания Ричард Макдональд.

1918 - Литва первый раз провозгласила свою независимость.

1923 - археологическая экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера начала вскрытие гробницы Тутанхамона.

1943 - Красная армия освободила от фашистов Харьков.

1957 - в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1959 - Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы.

1976 - с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик КамАЗ.

1981 - сборная СССР по хоккею с мячом впервые в истории чемпионатов мира по этому виду спорта уступила первое место сборной Швеции.

2005 - вступил в силу Киотский протокол.