16 февраля - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменском театре кукол начнется премьера спектакля "Пузырь, соломинка и лапоть".
В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся соревнования среди дворовых команд.
В Тюмени в 11 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди подростков.
В Тюмени в 17 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется межрегиональный фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени".
Этот день в мире:
1519 - родился французский адмирал Гаспар де Шатийон Колиньи.
1571 - Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе".
1722 - Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.
1831 - родился писатель Николай Лесков, автор "Левши" и "Очарованного странника".
1909 - родился американский ресторатор, автор идеи ресторанов быстрого обслуживания Ричард Макдональд.
1918 - Литва первый раз провозгласила свою независимость.
1923 - археологическая экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера начала вскрытие гробницы Тутанхамона.
1943 - Красная армия освободила от фашистов Харьков.
1957 - в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".
1959 - Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы.
1976 - с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик КамАЗ.
1981 - сборная СССР по хоккею с мячом впервые в истории чемпионатов мира по этому виду спорта уступила первое место сборной Швеции.
2005 - вступил в силу Киотский протокол.