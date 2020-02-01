17 февраля - события дня
В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2, корпус 6) начнется мероприятие, приуроченное ко Дню российских студенческих отрядов.
Этот день в истории:
1843 - в Москве состоялась премьера пьесы Николая Гоголя "Игроки".
1852 - в Санкт-Петербурге, на Дворцовой набережной, впервые открыт для публики музей Эрмитаж.
1864 — первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подводная лодка Конфедерации "Г. Л. Ханли" потопила паровой шлюп Союза "Хаусатоник".
1867 - родился русский морской офицер, возглавивший в октябре 1905 года восстание на крейсере "Очаков", Петр Шмидт.
1876 - Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.
1905 - началось Мукденское сражение - крупнейшая битва на суше времен русско-японской войны.
1906 - родилась советская детская поэтесса Агния Барто.
1944 - под Корсунь-Шевченковским советские войска полностью уничтожили 60-тысячную немецкую группировку, пытавшуюся вырваться из окружения.
1947 - началось вещание радиостанции "Голос Америки" на СССР.
1982 - на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" с Ириной Муравьёвой в главной роли.
2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро, погибли 120 человек.