17 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2, корпус 6) начнется мероприятие, приуроченное ко Дню российских студенческих отрядов.

Этот день в истории:

1843 - в Москве состоялась премьера пьесы Николая Гоголя "Игроки".

1852 - в Санкт-Петербурге, на Дворцовой набережной, впервые открыт для публики музей Эрмитаж.

1864 — первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подводная лодка Конфедерации "Г. Л. Ханли" потопила паровой шлюп Союза "Хаусатоник".

1867 - родился русский морской офицер, возглавивший в октябре 1905 года восстание на крейсере "Очаков", Петр Шмидт.

1876 - Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.

1905 - началось Мукденское сражение - крупнейшая битва на суше времен русско-японской войны.

1906 - родилась советская детская поэтесса Агния Барто.

1944 - под Корсунь-Шевченковским советские войска полностью уничтожили 60-тысячную немецкую группировку, пытавшуюся вырваться из окружения.

1947 - началось вещание радиостанции "Голос Америки" на СССР.

1982 - на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" с Ириной Муравьёвой в главной роли.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро, погибли 120 человек.