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Тюменские студенты научатся оказывать первую медицинскую помощь

Общество, 09:31 15 февраля 2020

Студсовет72 | Студцентр Тюменской области | Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи состоится в Студенческом центре Тюменской области 22 февраля.

Практическое занятие проведут представители движения "Волонтеры-медики". После лекционной части участники научатся накладывать жгут и шину, проводить легочно-сердечную реанимацию, обрабатывать раны.

"Мы хотим, чтобы молодые люди понимали, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и умели оказать доврачебную помощь. Поэтому проводим мастер-класс, где не только дадим теоретические знания, но и отработаем их на практике, чтобы участники знали, что делать в реальной ситуации", — пояснила руководитель Студенческого центра Ирина Корсун.

Вход на практическое занятие свободный. Вся информация о встрече доступна в официальной группе ВКонтакте, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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