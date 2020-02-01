Новинки нового свадебного сезона - подвесной торт и VR-квесты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовку к свадьбе стоит начинать за несколько месяцев, а в идеале – за полгода. Организатор праздников рассказала, чем заменить candy bar и традиционный выкуп невесты.

"В этом сезоне очень популярны различные технические новинки. Например, сейчас очень модно делать шоу из появления торта на банкете. Это может быть подвесной торт, или 3d-mapping на торт. Также с помощью видеопроекции можно сделать интерактивную дорожку, по которой будут идти молодожены на выездной регистрации. Да даже декор всего банкетного зала можно создать с помощью видеопроекции. А еще очень часто молодожены стали использовать огромные экраны с каким-то специально подготовленным видеорядом. Технических средств и технологий очень много, но помните, что необязательно использовать все и сразу", - рассказала руководитель агентства современных свадебных технологий Анна Павлова.

Современные брачующиеся все чаще организуют на свадьбе не только candy bar, но и сырный бар. Практически обязательным элементом становятся AR-альбомы и фотографии, которые "оживают", когда на них наводишь смартфон со спецприложением.

Для развлекательной программы тоже используют всевозможные технические фишки: интерактивные кнопки, шумомеры, показ свадебных фото и видео прямо во время банкета. Могут быть организованы квесты на выкуп невесты. Самые продвинутые молодожены могут выбрать VR-квесты, инстабудки.

А вот традиции, по словам организатора праздников, потихоньку отходят на второй план. Все реже на свадебное торжество пекут каравай, крадут невесту, пишет "АиФ - Западная Сибирь".