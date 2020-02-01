Более шестидесяти километров тюменских дорог отремонтируют в 2020 году

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Ремонт региональных дорог в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжится в 2020 году.

В агломерации Тюмень и Тюменский район отремонтируют более 27 километров. Также будут отремонтированы подъезды к населенным пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и с. Муллаши. Также ремонт пройдет на участках дорог Тюмень-Горьковка , Тюмень-Криводанова , Тюмень-Нижняя Тавда , Кулаково-Каменка , Каменка-Успенка, Богандинский-Червишево-Чаплык и обход Тюмени.

Всего же в 2020 году, благодаря национальному проекту, будет отремонтировано свыше 200 объектов, это более 175 километров трасс различного значения. Заключение контрактов на ремонт по региональным дорогам планируется до середины марта 2020 года, сообщает Главное управления строительства Тюменской области.