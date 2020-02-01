Названы лучшие подарки мужчинам к 23 февраля

| Фото: admbsp.ru | Фото: admbsp.ru

Тюменкам советуют не дарить мужчинам цветы на 23 февраля. Лучше выбрать классику – хороший ремень или галстук. Несколько советов по выбору подарков дал организатор праздников в Тюмени Павел Суховериков.

"Цветы мужчине можно подарить на юбилей, по случаю выхода на пенсию, при получении престижной награды, но никак не на 23 Февраля, - говорит Павел. – Если хотите букет, то пусть уж он тогда будет съедобный – из сыра, колбасок, орехов, рыбы, чеснока. Или закажите тематический торт".

По словам организатора праздников, лучше выбрать классический вариант подарка – хороший ремень, красивый галстук, портмоне, запонки. Для коллег по работе можно устроить коллективное поздравление. Например, небольшой квест с поиском подарков. Еще, как пишет "Мегатюмень", можно сделать шуточные шаржи или загрузить всем одинаковые поздравительные открытки на заставку компьютера.

"И помните, носки, бритвы и нижнее белье мужчина в состоянии купить себе сам. Главное в такой день даже не цена подарка, а эмоции, которые останутся на долгое время", - резюмирует Павел Суховериков.