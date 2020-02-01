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Медсестры рассказывают тюменцам о важности профилактики онкозаболеваний

Общество, 18:16 15 февраля 2020

фото группы "Социальный всеобуч "НЕТ! РАКУ ГРУДИ!" ВКонтакте

Медицинские сестры тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра присоединились к проведению профилактической акции "Я есть и буду", приуроченной ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

В знак поддержки сотрудники центра разместили на одежде лавандовую ленту - символ борьбы с раком, а также провели активную информационно-разъяснительную работу с пациентами, распространили профилактические листовки и брошюры об основных признаках онкологических заболеваний.

"Важная задача Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями - преодоление беспечного отношения людей к своему здоровью. Правильный образ жизни и регулярное обследование - лучшая профилактика рака. И кто как не мы - медицинские работники - должны напомнить об этом нашим пациентам", - подчеркнула главная медицинская сестра Многопрофильного консультативно-диагностического центра Эльвира Губина.

Отметим, что с прошлого года на базе "МКДЦ" действует Центр амбулаторной онкологии. Его открытию способствовали региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями и национальный проект "Здравоохранение". Здесь тюменцы проходят диагностическое обследование на выявление онкопатологии, а при необходимости -курс химиотерапии в условиях дневного стационара, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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