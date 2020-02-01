Школьников Ялуторовска приглашают на открытие Года памяти и славы
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Школьников Ялуторовска приглашают на открытие Года памяти и славы. Оно состоится 25 февраля в зале Молодежного социально-делового центра.
"Мы приглашаем школьников города, ведь крайне важно донести до подрастающего поколения суть Года памяти и славы, чтобы ребята прочувствовали величие победы нашего народа над фашизмом", - отметила специалист Молодежного центра Виктория Балдук.
На открытии выступят юные артисты Ялуторовска, они прочитают стихи и споют песни, посвященные Великой Отечественной войне, сообщает "Тюменская область сегодня"