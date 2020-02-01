Воспоминания тюменцев о Великой Отечественной войне лягут в основу нового спектакля

| Фото: Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко | Фото: Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко

Тюменский молодежный театр “Ангажемент” объявил прием историй тюменцев о Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в официальной группе театра ВКонтакте.

Театральных работников интересуют истории тюменцев и их родственников о том, как в Тюмени узнали о Победе и окончании войны, как жили и работали в военный период. Актерам и режиссерам нужны все-все подробности той жизни. Также будут интересны и письма с фронта.

Оказалось, все это необходимо для того, чтобы родилось очередное произведение театрального искусства. Как прокомментировали “Вслух.ру” в “Ангажементе”, здесь готовят театрализованную программу к 9 Мая, а для этого нужна историческая, документальная основа.

Пока на призыв театра никто не откликнулся. Истории принимаются в личных сообщениях в группе Ангажемента ВКонтакте. Надо отметить, что в репертуаре театра в настоящее время есть спектакль, посвященный 70-летию Великой Победы. Он носит название “Музыка ночью”. Спектакль по пьесе Григория Ягдфельда поставил режиссер Тимур Насиров.