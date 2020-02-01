Новый студенческий центр откроют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект нового студенческого центра разрабатывают студенты и преподаватели Тюменского государственного института культуры, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По словам декана факультета социально-культурных технологий Евгения Акулича, это будет уникальный для города опыт.

"В нем мы совместим два казалось бы разных пространства. Общественное и торговое на базе тюменского ЦУМа. Это будет своеобразный досуговый центр. На примере современных торговых комплексов мы видим, что самые продвинутые из них идут по пути создания общественных пространств. Речь идет о некой универсальной среде, где люди, посещающие торговые заведения, получают дополнительную возможность отдыхать и общаться. Для нас этот новый опыт интересен тем, что студенты смогут реализовать свои задумки и сами же потом пользоваться плодами своего труда. В частности, силами учащихся нашего вуза готовится дизайн-проект такого центра", - пояснил он.

Воплощение в жизнь идеи нового общественного пространства не единичный пример сотрудничества института и торгового центра.

"Наше сотрудничество с институтом культуры длится достаточно долго. Идея создания общественного пространства в торговом центре возникла не сейчас, но именно сегодня пришло время воплотить его в жизнь. В ЦУМе могут быть созданы различные локации для встреч, дискуссий, презентаций и конкурсов. В общем, настоящий студенческий, молодежный центр. Первый опыт такого взаимодействия уже состоялся на арт-фесте, где студенты показали свои артистические навыки в новом для себя пространстве", - говорит заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.