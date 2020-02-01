Начинающих бизнесменов приглашают на бесплатные семинары

Архивное фото. ИА "Тюменская линия" Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

Бесплатное обучение предлагает начинающим бизнесменам Инвестиционное агентство Тюменской области.

26 февраля в тюменском технопарке на площадке "Точка кипения" стартует семинар "Шаг за шагом: самозанятые". В ходе семинара планируется подробно рассмотреть преимущества самозанятости, особенности перехода на налог на профессиональный доход, продвижение в социальных сетях и маркетинг. На семинар можно записаться онлайн.

Напомним, что с 2020 года Тюменская область присоединилась к экспериментальному проекту по самозанятым: с новым налоговым режимом зарегистрировать бизнес стало проще.

Обучающие мероприятия также пройдут в муниципальных районах Тюменского области в рамках проведения "Года сельского предпринимателя", сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.