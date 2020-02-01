В Тюмени пройдет открытый чемпионат по Street Workout

| Фото: Кубок ТРЦ "Тюмень Сити Молл" по Street Workout | Фото: Кубок ТРЦ "Тюмень Сити Молл" по Street Workout

Открытый чемпионат по Street Workout пройдет в Тюмени 22 февраля. Спортсмены будут соревноваться в двух дисциплинах на выбор: воркаут-баттл и силовое троеборье.

В баттлах участники разбиваются на пары и соревнуются на выбывание до выявления трех победителей. В каждом туре участникам по очереди дается по два выхода по одной минуте, в которых они должны показать уровень выше, чем у соперника.

Во второй дисциплине атлетам предстоит выполнить выходы силой, подтянуться на турнике с 32-килограммовым грузом и отжаться на брусьях с 48-килограммовым грузом. На одно упражнение спортсмену предоставляется только одна попытка, в течение которой он должен показать максимальное количество повторений.

Первые тройки победителей в каждой номинации получат денежные призы и подарки от спонсоров. Общий призовой фонд турнира – 40 тысяч рублей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соревнования проведут с 12 до 16 часов по адресу: ул. Тимофея Чаркова, 60. Организатором выступает общественная организация "Воркаут Тюменской области".

Отбор участников продлится до 17 февраля. Оставить заявку можно в группе соревнований во ВКонтакте.