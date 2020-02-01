Названы самые высокооплачиваемые вакансии Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самые высокие зарплаты в Тюмени - от 60 тысяч до 300 тысяч рублей - предлагают менеджерам по продаже новостроек. Чуть меньше предлагают тюменским сотрудникам логистической сферы. На должности руководителя отдела логистики в месяц можно получать от 35 до 100 тысяч рублей.

На третьем месте по уровню зарплат тюменских вакансий января - продавцы консультанты: их заработок колеблется в районе 30 тысяч рублей плюс проценты от прибыли. Четвертую позицию заняли распространители листовок и курьеры. Им обещают стабильный доход в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. На пятой строчке – специалист по записи в медицинском центре: в месяц на этой должности можно получать от 25 до 35 тысяч рублей в зависимости от потока пациентов.

"Рынок труда развивается очень динамично, - отметила HR-менеджер Ирина Дроздова. – Если у соискателя действительно есть желание найти работу, он ее находит. Часто появляются хорошие предложения в различных сферах: работодатели готовы платить за квалификацию и компетенции работника, им нужны производительные кадры".

В целом по результатам января 2020 года зарплаты на рынке труда Тюменской области продемонстрировали устойчивый рост: если в первый месяц 2019 года средний размер оплаты труда составлял 42-43 тысячи рублей в месяц, то теперь этот показатель вырос до 48 тысяч рублей, сообщает "Тюменская область сегодня".