Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

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23-летняя москвичка погибла, принимая участие в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре российской столицы. Об этом сообщают Вести.Ru.

По словам очевидцев, девушка сразу вырвалась в лидеры и незадолго до финального свистка, боясь потерять победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После победы девушка все еще пыталась их прожевать, но в какой-то момент вдохнула и подавилась сладкой массой.

Никто из очевидцев помочь девушке не смог. Когда в бар прибыла скорая помощь, врачам оставалось лишь констатировать смерть конкурсантки.