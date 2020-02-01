  • 16 февраля 202016.02.2020воскресенье
  • USD63,4536
    EUR68,7710
  • В Тюмени -4..-6 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Происшествия, 16:40 16 февраля 2020

cdn-st1.rtr-vesti.ru

23-летняя москвичка погибла, принимая участие в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре российской столицы. Об этом сообщают Вести.Ru.

По словам очевидцев, девушка сразу вырвалась в лидеры и незадолго до финального свистка, боясь потерять победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После победы девушка все еще пыталась их прожевать, но в какой-то момент вдохнула и подавилась сладкой массой.

Никто из очевидцев помочь девушке не смог. Когда в бар прибыла скорая помощь, врачам оставалось лишь констатировать смерть конкурсантки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 16.02.2020Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
12:18 15.02.2020Подозреваемого в краже автомобильных фар задержали тюменские полицейские
13:48 14.02.2020Сотрудница банка похитила у клиента в Тюмени пять тысяч рублей
12:53 14.02.2020За попытку сбыта наркотиков тюменца приговорили к семи годам строгого режима