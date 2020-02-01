Журналисты из Германии посетили Тюменскую область

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Журналисты и фотокорреспонденты четырех немецких СМИ посетили Тюменскую область, чтобы рассказать о туристических возможностях региона своим соотечественникам, сообщает областное Агентство туризма и продвижения.

За несколько дней они побывали на обзорной экскурсии по Тюмени, попали на настоящую буровую установку, отведали уху с нефтью, искупались в горячих источниках, покатались на снегоходах – и это только часть программы. Свои впечатления от путешествия туристы опубликуют в изданиях Frankfurter Rundschau, Passauer neue Presse, Nürnberger Zeitung, Wanderlust и не только.

"Хочется сказать, что сибиряки удивительно сердечные и гостеприимные. Всегда, в любом месте, среди них чувствуешь себя как в большой, единой семье. Я думаю, что это и есть русская душа", – рассказала редактор журнала "Wanderlust" Катя Гартц. Еще путешественники признались, что их вдохновила красота сибирской природы, настоящая зимняя рыбалка – такая, какую вряд ли где-то еще можно попробовать, веселая встреча на казачьем подворье и общение с коми-зырянами.

"Мы показали туристам из Германии не только особенности сибирского отдыха, но и ознакомили их с нашей гастрономией, промышленностью, историческим наследием. Тюменский регион очень интересный, и нам приятно, что европейские коллеги проявляют к нему интерес", – рассказала руководитель "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова.

Стоит отметить, что в целом внимание туристов из Европы к отдыху в Сибири растет. В Тюменскую область регулярно приезжают делегации из Италии, Франции, Бельгии и других стран. Большая часть иностранцев изучает туристический потенциал в рамках деловых визитов.