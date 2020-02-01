18 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ТГДМЦ "Алый парус" (ул. Макарова, 11) начнутся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется презентация инклюзивных практик в области содействия трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Холодильная, 40 начнется открытие учебно-тренировочного центра "Открой мне мир" для детей с нарушениями развития и аутизмом.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Этот день в истории:

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.

1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.

1814 - сражение при Монтро, в котором Наполеон разгромил войско кронпринца Вюртембергского.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.

1913 - Фредерик Содди предлагает термин "изотоп".

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1967 - установлены дипломатические отношения между СССР и Верхней Вольтой (ныне Буркина-Фасо).

1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.

1978 - были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.

1979 - в пустыне Сахара выпал снег.

1981 - установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Зимбабве.