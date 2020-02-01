19 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут по адресу ул. 30 лет Победы, 18 начнется конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший спасатель-водолаз".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция управляющего банком "Открытие" в Тюменской области Валерия Афонькина "Основные итоги и тренды на банковском рынке Тюменской области. Прогнозы на 2020 год, какие продукты банки предложат тюменцам".
В Тюмени в 11 часов в администрации Тюменского района (Московский тракт, 115, 1 этаж) начнется торжественное вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества "Несокрушимая и легендарная".
В Тюмени в 16 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.
Этот день в истории:
1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.
1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.
1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.
1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.
1918 - начался Ледовый поход Балтийского флота.
1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".
1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.
1955 - открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва - Берлин.
1957 - установлены дипломатические отношения между СССР и Цейлоном (с 1972 года - Шри-Ланка).
1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.
1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".
2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.
2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.