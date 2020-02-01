19 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут по адресу ул. 30 лет Победы, 18 начнется конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший спасатель-водолаз".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция управляющего банком "Открытие" в Тюменской области Валерия Афонькина "Основные итоги и тренды на банковском рынке Тюменской области. Прогнозы на 2020 год, какие продукты банки предложат тюменцам".

В Тюмени в 11 часов в администрации Тюменского района (Московский тракт, 115, 1 этаж) начнется торжественное вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества "Несокрушимая и легендарная".

В Тюмени в 16 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Этот день в истории:

1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.

1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.

1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.

1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.

1918 - начался Ледовый поход Балтийского флота.

1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".

1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.

1955 - открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва - Берлин.

1957 - установлены дипломатические отношения между СССР и Цейлоном (с 1972 года - Шри-Ланка).

1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.

1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".

2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.