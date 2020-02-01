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В центральной поликлинике Тобольска отремонтировали два отделения

Общество, 16:03 18 февраля 2020

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск) | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск)

В двух отделениях поликлиники Областной больницы № 3 Тобольска завершился ремонт. Полностью обновлены 20 кабинетов, в том числе доврачебные, где фельдшеры ведут прием в две смены, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Общая площадь отремонтированных подразделений - более 1 тыс. кв. метров. Во время работ учитывались все современные требования для больниц: стали просторнее кабинеты, приобретена удобная мебель, созданы комфортные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Для дверей, полов и стен выбрали светлые оттенки. Такой интерьер будет поднимать настроение пациентам. Но красивая внешняя отделка – лишь часть работы.

В отремонтированные кабинеты специалистов закуплено необходимое диагностическое и лечебное оборудование. Врачи поликлиники уже активно используют новый, современный, позволяющий делать много различных исследований аппарат УЗИ.

Также специалисты получили современный электрохирургический аппарат для проведения операций в амбулаторных условиях. Он позволяет выполнять хирургические вмешательства точнее и с наименьшей травматичностью, что значительно снижает риск послеоперационных осложнений. С появлением нового оборудования теперь хирурги смогут помогать большему числу пациентов.

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