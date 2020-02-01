Цуй Шаочунь: паника и необоснованные слухи страшнее самого коронавируса

Цуй Шаочунь | Фото: Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь | Фото: Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге

В Китайской Народной Республике наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня заражения и распространения коронавируса нового типа. Об этом в интервью для российских СМИ заявил генеральный консул КНР в Екатеринбурге г-н Цуй Шаочунь.

"За исключением провинции Хубэй уже 14 дней подряд идет на спад число случаев нового заражения, - пояснил он. - 17 февраля в стране впервые зафиксировано менее двух тысяч новых случаев, а за пределами провинции Хубэй - менее ста. В провинции Хубэй количество новых подтвержденных случаев сократилось с почти 15 000 до 1800 человек".

Заметно, по словам консула, сокращается и количество новых подозреваемых случаев. Общая численность существующих подозреваемых случаев сократилось с почти 30 тыс. до чуть более 6 тыс. человек.

С конца января продолжается увеличиваться число вылеченных и выписанных из больницы. На данный момент их уже насчитывается более 12 тыс. человек, и у всех выздоровевших не было выявлено вторичного заражения. "На данный момент ситуация эпидемии в Китае в целом стабилизируется, - подчеркнул г-н Цуй Шаочунь. - Есть полное основание считать, что в ближайшем будущем настанет переломный момент, и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, и она непременно будет ликвидирована".

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге г-н Цуй Шаочунь отметил всеобъемлющие, самые строгие и самые решительные меры по борьбе с эпидемией, которые были предприняты китайским правительством после вспышки коронавируса.

"Многие из предпринятых мер превысили требования международных медико-санитарных правил и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, - заявил он. - В первый день Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провел специальное заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, чтобы всесторонне руководить работой по противодействию эпидемии. Был утвержден ряд оперативных мер по предотвращению и контролю, выдвинут общий принцип борьбы с эпидемией: уверенность в достижении положительного результата, научная и точечная профилактика".

Правительство Китая, считая борьбу с эпидемией приоритетной задачей, приняли эффективные, оперативные действия во всех правительственных органах республики: от центрального до местного уровней. "Каждый на своем месте принимает участие в противоэпидемиологической работе, каждый сотрудник добросовестно выполняет свои обязанности, - рассказал генеральный консул. - Были задействованы все медицинские ресурсы и весь медперсонал. Чуть более 10 дней понадобилось, чтобы в городе Ухань были построены и запущены 2 спецгоспиталя с возможностью оказания медицинской помощи 2500 тяжело заболевших. В провинцию Хубей и город Ухань отправлены свыше 20 тысяч высококвалифицированных медицинских сотрудников со всех концов страны. В срочном порядке в стране собрали медицинские грузы и препараты и перебросили их в пострадавшие районы. Предпринимаемые меры в кратчайшие сроки начали давать положительные результаты. Эффективные действия по борьбе с эпидемией в очередной раз убедительным образом демонстрирует успехи Китая в совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой и повышении управленческих способностей государства".

Беспрецедентные меры по предотвращению распространения эпидемии, предпринятые китайским правительством, как убежден г-н Цуй Шаочунь, остановили дальнейшее распространение эпидемии в мире.

"Во-первых, вся информация об эпидемии была опубликована открыто и полно, - сообщил он. - Во-вторых, предприняты самые решительные меры общественного здравоохранения в городе Ухань, которые эффективно остановили дальнейшее распространение эпидемии, выиграв время для других провинций Китая и всего мира. Китай заплатил за это огромную цену и понес великие жертвы, продемонстрировав большую ответственность и осознанность. В настоящее время в Китае насчитывается свыше 70 тысяч случаев, а за его пределами - только чуть более 800, и три случая смерти. Всему миру известен факт, что Китай сделал максимальные усилия для локализации распространения эпидемии и выиграл время для глобальной борьбы с эпидемией. Кроме того, хотя коронавирус является для всех нас незнакомым, но благодаря усердным исследованиям и активным клиническим лечениям китайскими экспертами сегодня мы уже нашли более эффективные методы и препараты против него, и многие заболевшие даже в тяжелом и критически тяжелом состоянии были вылечены с помощью активной, разумной терапии. Хотя вирус страшен, но он излечим, эпидемия предотвратима и контролируема. Не стоит преувеличивать страх коронавируса, нет повода для паники. В данном случае, паника и необоснованные слухи страшнее самого вируса. Сейчас нам как никогда нужен научный и профессиональный подход".

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге г-н Цуй Шаочунь высоко оценил поддержку Китая Россией во время эпидемии. "В этой борьбе с эпидемией русский народ оказал огромную поддержку китайскому народу, - сказал он. - Президент Путин направил телеграмму председателю Си Цзиньпину с выражением сочувствия и поддержки, направил делегацию экспертов в Пекин для совместной работы с китайскими экспертами по противодействию эпидемии, а также предоставил в Китай большой гуманитарный груз. Общество и народ нашего консульского округа также различным способом оказывает посильную помощь китайскому народу, добровольно проводит сбор средств для отправки в Китай гуманитарной помощи, публикует в микроблогах свои послания в поддержку Китая с борьбой против распространения заболевания. Все это - яркое свидетельство братского чувства российского народа к китайскому народу. Мы исходим из того, что подавляющее большинство россиян придерживается объективной и справедливой позиции, полностью понимает и активно поддерживает усилия Китая по борьбе с эпидемией, а тех, кто не понимает, предельно мало. И я уверен, мы справимся и обязательно победим эпидемию".

Г-н Цуй Шаочунь уверен, что эпидемия коронавируса не окажет большого влияния на экономическое и социальное развитие Китая.

"Новый формат цифровой экономики Китая очень активен и сформировал новую точку роста, которая компенсировала потерю от эпидемии, - заявил он. - В долгосрочной перспективе эпидемия не может подорвать основы динамичного роста экономики Китая. Китай достойно прошел испытание в борьбе с "атипичной пневмонией" в 2003 году, в котором сохранил 10% годового роста экономики. По сравнению с 2003 годом, сегодня экономика Китая обладает большей устойчивостью и большими возможностями по макроэкономическому урегулированию. Позитивные факторы в экономике Китая по-прежнему усиливаются, формируя долгосрочную поддержку для ее устойчивого развития, и они не будут подорваны эпидемией.

По мере стабилизации ситуации теперь помимо противоэпидемиологических мер мы постепенно переходим и к мерам по восстановлению экономического производства. Мы полностью уверены в том, что благодаря преимуществу государственной системы, богатейшему материальному фонду, созданному за 40 лет реформы и открытости Китая, а также накопленному у нас полезному опыту мы можем достойно выдержать это испытание и успешно добиться дальнейшего социально-экономического развития. Прогресс Китая и его движение вперед ничто не может остановить".