20 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр1) начнется мастер-класс "Фильм с нуля".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) начнется стратегическая сессия для родителей #ПРОДЕТЕЙ.

В с. Усть-Ламенка Голышмановского района состоится открытие третьей очереди молочно-товарного комплекса ГК "Дамате".

Этот день в мире:

1666 - основан канадский город Монреаль.

1705 в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.

1729 - родился основатель русского театра Федор Волков.

1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.

1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.

1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1943 - на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

1962 - трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полёт.

1967 - родился американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана" Курт Кобейн.

1988 - образовалась рок-группа "Агата Кристи".

2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.