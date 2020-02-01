20 февраля - события дня
В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр1) начнется мастер-класс "Фильм с нуля".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы".
В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) начнется стратегическая сессия для родителей #ПРОДЕТЕЙ.
В с. Усть-Ламенка Голышмановского района состоится открытие третьей очереди молочно-товарного комплекса ГК "Дамате".
Этот день в мире:
1666 - основан канадский город Монреаль.
1705 в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.
1729 - родился основатель русского театра Федор Волков.
1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.
1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.
1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1943 - на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.
1962 - трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полёт.
1967 - родился американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана" Курт Кобейн.
1988 - образовалась рок-группа "Агата Кристи".
2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.