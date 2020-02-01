21 февраля - события дня
В Тюмени в 12 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования среди студентов вузов в рамках комплекса ВФСК "ГТО".
В Тюмени в 14 часов по адресу ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10 начнется открытие Центральной диспетчерской службы ООО "Тюмень Водоканала".
В Тюмени по адресу ул. Первомайская, 60 корпус 1 пройдет акция "Вахта памяти в каждый дом".
Этот день в истории:
1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.
1784 - согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".
1872 - в Москве открылся Императорский исторический музей.
1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.
1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".
1904 - родился председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов Алексей Косыгин.
1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.
1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.
1942 - родилась советская актриса кино и театра Вера Алентова.
1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.
1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.
1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.
1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.