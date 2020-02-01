21 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования среди студентов вузов в рамках комплекса ВФСК "ГТО".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10 начнется открытие Центральной диспетчерской службы ООО "Тюмень Водоканала".

В Тюмени по адресу ул. Первомайская, 60 корпус 1 пройдет акция "Вахта памяти в каждый дом".

Этот день в истории:

1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.

1784 - согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

1872 - в Москве открылся Императорский исторический музей.

1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.

1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

1904 - родился председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов Алексей Косыгин.

1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.

1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.

1942 - родилась советская актриса кино и театра Вера Алентова.

1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.

1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.

1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.