Конкурс социальных проектов, посвященный Великой Победе, стартует в регионе

| Фото: Единая Россия | Фото: Единая Россия

Конкурс социальных проектов Тюменского регионального отделения "Единой России" в 2020 году будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил секретарь отделения, первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Конкурс пройдет по трем номинациям. "Помним мы – помнят наши дети" направлена на проекты по популяризации истории Великой Отечественной войны. Номинация "Забота о героях" посвящена проектам, ориентированным на поддержку и заботу о ветеранах. Номинация "Память в граните" должна способствовать вовлечению жителей Тюменской области в работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны.

Система поддержки лучших социальных инициатив существует в региональном отделении "Единой России" с 2014 года – за это время было реализовано более трех тысяч проектов. В 2019 году на местном этапе конкурса, посвященному Году театра, было отобрано 116 лучших проектов. В их реализации было задействовано более 200 человек, среди которых были и определены победители. Участники представили множество достойных проектов – например, заводоуковская инициатива "Сказка на дом" была направлена на создание среды по преодолению социальной изолированности детей-инвалидов.

Участниками конкурса могут стать члены и сторонники "Единой России", представители первичных отделений партии, общественных организаций, трудовых коллективов и все желающие жители Тюменской области. Для реализации проектов можно привлекать органы территориального общественного самоуправления, коммерческие организации, общественные и благотворительные организации. Документы для участия в местном этапе конкурса необходимо подать в местные конкурсные комиссии до 31 августа 2020 года.