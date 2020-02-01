22 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство УФО по панкратиону.

В Тюмени в 9 часов 30 минут на полигоне Силкин Лог (Тюменский район) начнутся традиционные соревнования УМВД России по Тюменской области, посвященные памяти капитана милиции Вадима Колпащикова, погибшего при исполнении служебного долга.

В Тюмени в 10 часов в SAS ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, корпус 1) начнется образовательный форум для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник".

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109, корп. 1) начнется первенство города по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 11 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется шахматный блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования первенства города по художественной гимнастике.

В Тюмени в 14 часов в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

В Тюмени в 14 часов 30 минут на ул. Гранитной, 4 начнется пресс-конференция со съемочной группой фильма "Счастье в конверте". В 17 часов и в 17 часов 20 минут в кинотеатре "ЛазерСинема" (2-я Луговая, 30) начнется презентация фильма.

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдут мастер-классы для студентов в рамках Школы студенческой весны.

В Тюмени в СОШ № 5 (ул. Холодильная, 73а) пройдет первенство города по тхэквондо (МФТ).

В Тюмени на набережной Туры в районе моста Влюбленных пройдет четвертый ежегодный фестиваль "Битва на Туре".

Этот день в мире:

1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.

1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.

1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.

1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.

1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.

1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".

1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.

1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.

1921 – в России создан Госплан.

1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.

1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.

1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".

1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).

1993 – при президенте России создан президентский совет.

2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.