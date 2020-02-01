23 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство УрФО по панкратиону.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) начнется первенство города по художественной гимнастике.

В Тюмени в 14 часов на набережной Туры начнется открытие соревнований #СпецоперацияЛед.

В Тюмени в 16 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется лекция "Военно-историческая реконструкция: история и современность".

В Тюмени в ДК "Водник" пройдет конкурсная программа "А ну-ка, мальчики!" среди дошкольников.

Этот день в мире:

1839 - умер русский государственный деятель эпохи Александра I и Николая I граф Михаил Сперанский.

1874 - англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которая в наше время известна как теннис.

1879 - родился российский художник Казимир Малевич, основоположник одного из направлений в абстрактной живописи – супрематизма.

1893 - Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.

1910 - в Ташкенте от оспы умерла актриса Вера Комиссаржевская.

1916 - в Красноярске открылась первая в истории города передвижная выставка живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов.

1939 - одновременно расстреляны маршал Александр Егоров и комсомольский лидер Александр Косарев.

1942 - начал работу Норильский никелевый завод.

1944 - родился артист советского и российского кинематографа Олег Янковский.

1945 - Советские войска освободили от фашистов польский город Познань.

1945 - умер писатель Алексей Толстой.

1997 - Шотландские ученые сообщили о первом успешном клонировании овцы.

2000 - достигнут мировой рекорд по количеству матчей, которые сыграл футболист за национальную сборную, – игрок сборной ФРГ Лотар Маттеус сыграл 144-й матч.