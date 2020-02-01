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24 февраля - события дня

Общество, 18:00 23 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в политехнической школе ТюмГУ пройдет день открытых дверей.

В Тюмени в ТРЦ "СитиМолл" пройдут масштабные общегородские кастинги в рамках подготовки к съемкам кинопроекта "Отряд С".

В Тобольске в драматическом театре им. П. П. Ершова пройдет концерт академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.

Этот день в мире:

1744 – родился русский адмирал, один из создателей Черноморского флота Федор Ушаков.

1783 – английский парламент принял решение о прекращении войны с Соединенными Штатами Америки.

1848 – в результате вооруженного восстания в Париже во Франции была в очередной раз свергнута монархия.

1881 — между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.

1887 – впервые установлена междугородняя телефонная связь, которая соединила Париж и Брюссель.

1889 – в Красноярске открылись краеведческий музей и городская публичная библиотека.

1906 – родился кинорежиссер Александр Роу.

1932 – родился французский композитор и пианист Мишель Легран.

1938 – в американском городе Арлингтоне выпущено первое изделие из нейлона – зубная щетка.

1945 – американские войска освободили от японцев столицу Филиппин Манилу.

1964 – знаменитый американский боксер Мохаммед Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

2002 – закрылись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.

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