24 февраля - события дня
В Тюмени в политехнической школе ТюмГУ пройдет день открытых дверей.
В Тюмени в ТРЦ "СитиМолл" пройдут масштабные общегородские кастинги в рамках подготовки к съемкам кинопроекта "Отряд С".
В Тобольске в драматическом театре им. П. П. Ершова пройдет концерт академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.
Этот день в мире:
1744 – родился русский адмирал, один из создателей Черноморского флота Федор Ушаков.
1783 – английский парламент принял решение о прекращении войны с Соединенными Штатами Америки.
1848 – в результате вооруженного восстания в Париже во Франции была в очередной раз свергнута монархия.
1881 — между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.
1887 – впервые установлена междугородняя телефонная связь, которая соединила Париж и Брюссель.
1889 – в Красноярске открылись краеведческий музей и городская публичная библиотека.
1906 – родился кинорежиссер Александр Роу.
1932 – родился французский композитор и пианист Мишель Легран.
1938 – в американском городе Арлингтоне выпущено первое изделие из нейлона – зубная щетка.
1945 – американские войска освободили от японцев столицу Филиппин Манилу.
1964 – знаменитый американский боксер Мохаммед Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
2002 – закрылись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.