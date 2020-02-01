25 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ул. Республики, 237) начнется региональный этап конкурса "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области в номинации "Лучший наладчик станков с ЧПУ".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Поправки "Справедливой России" в Конституцию РФ - шанс исправить ошибки".

В Тюмени в 12 часов в Информационно-выставочном комплексе

Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки живописи Ольги Трофимовой, посвященной 205-й годовщине со дня рождения П. П. Ершова.

Этот день в истории:

1634 - русская армия во главе с боярином Михаилом Шеиным, будучи окруженной под Смоленском, капитулировала перед поляками.

1707 – родился итальянский драматург Карло Гольдони, автор пьес "Слуга двух господ", "Хитрая вдова" и других.

1807 - в России учрежден Знак отличия военного ордена Святого Георгия.

1836 - Самуэль Кольт получил патент на свой первый револьвер.

1841 - родился Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1933 - повторно арестован выдающийся русский философ Павел Флоренский.

1940 - впервые в мире в США показан по телевизору хоккейный матч между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенс". Тогда победил "Нью-Йорк" со счетом 6:2.

1943 - родился Джордж Харрисон, один из легендарной четверки "Битлз".

1946 - Красная Армия переименована в Советскую Армию.

1973 - Нагорно-Карабахская автономная область награждена орденом Дружбы Народов.

1991 - принято решение о роспуске Варшавского договора – военно-политической организации социалистических стран Европы.