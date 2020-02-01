Андрей Степанов: в квартире, где объявлена голодовка, детей и женщин нет

Андрей Степанов | Фото: Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов | Фото: Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области

Дети и женщины не участвуют в акции Андрея Романова. Служба уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области посетила квартиру, где находится активист, а социальные работники проверили семьи, чьи родители на митинге заявили об участии в голодовке. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

"Мы узнали, где находится Андрей Романов. Посетили эту квартиру и увидели четырех мужчин. Мы убедились, что в этой квартире нет детей и многодетных матерей", - подчеркнул он.

На момент визита детского омбудсмена в квартире помимо Андрея Романова и его сына находился известный политический активист Юрий Рябцев.