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Андрей Степанов: в квартире, где объявлена голодовка, детей и женщин нет

Общество, 20:35 21 февраля 2020

Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов | Фото: Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области

Дети и женщины не участвуют в акции Андрея Романова. Служба уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области посетила квартиру, где находится активист, а социальные работники проверили семьи, чьи родители на митинге заявили об участии в голодовке. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

"Мы узнали, где находится Андрей Романов. Посетили эту квартиру и увидели четырех мужчин. Мы убедились, что в этой квартире нет детей и многодетных матерей", - подчеркнул он.

На момент визита детского омбудсмена в квартире помимо Андрея Романова и его сына находился известный политический активист Юрий Рябцев.

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