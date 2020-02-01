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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области: в квартире, где Андрей Романов объявил голодовку, только он и его сын

Общество, 23:48 21 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В квартире, где объявлена голодовка 30 человек, находятся только организаторы: Андрей Романов с сыном. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов вместе с врачами посетил квартиру, где находится активист.

"Мы ездили навестить тех, кто принимает участие в акции. На улице нас встретили участники - Андрей Александрович Романов и его сын, а также инвалид-колясочник и сопровождающая его женщина. Затем в квартиру вместе с Романовым и его сыном поднялись приехавшие медицинские работники. Там больше никого не было. Медики предложили Романовым медицинскую помощь, но они отказались. И мы убедились, что детей, представителей многодетных семей, женщин - нет. В квартире сейчас остались только Андрей Романов и его сын", - рассказал он.

Аудиокомментарий по ссылке

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