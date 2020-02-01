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Областная больница №3 победила в конкурсе  грантов "Формула хороших дел"

Общество, 09:28 22 февраля 2020

фото "Тюменская линия"

Проект сотрудников Областной больницы №3 получил грант 1 млн рублей для создания эргокомнаты.

С помощью специального оборудования эрготерапевты

смогут научить людей, перенесших инсульт, справляться с повседневными делами, восстановят навыки самообслуживания. Здесь же будут работать кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, зал лечебной физкультуры.

Параллельно в тобольской больнице ведутся работы по дооснащению современной реабилитационной техникой первичного сосудистого отделения, где лечатся пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Средства для этого выделены в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Часть специальных тренажеров уже поступили в стационар больницы. Комплексный подход к лечению и восстановлению позволит значительно улучшить прогноз заболевания, считает главный врач областной больницы №3 Марат Баширов, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

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