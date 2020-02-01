Тоболякам представили концепцию парка на берегу Иртыша

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концепцию парка на берегу Иртыша представили тоболякам. Разработка проекта благоустройства городского леса на площади более 80 га стартовала в июле 2019 года.

"Задача проекта – не только благоустроить территорию, но и создать точки притяжения для разных групп жителей, организовать детские и спортивные площадки, лыжные и велосипедные трассы, безопасные подходы к воде, провести сеть беспроводного Интернета, а также связать парк с прошлым и будущим Тобольска. Проект призван вернуть горожанам реку и включить лес на берегу Иртыша в туристическую жизнь региона", - сообщили авторы проекта.

К проектированию зеленой зоны активно привлекались жители города. Всего с октября 2019 года до февраля 2020 года было обработано свыше 2 тыс. 600 предложений. Мониторинг мнений продолжается.

Проект получил предварительное название "ИртышПарк". Итоговое название утвердят по результатам открытого голосования, сообщает "Тюменская область сегодня".