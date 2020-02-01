Тюменцы с ограничениями по здоровью успешно занимаются в КВН

| Фото: дворец "Пионер". Архив | Фото: дворец "Пионер". Архив

В Тюменской области для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для занятий спортом и различного вида творчества. Особенно привлекательным для молодых людей стало участие в КВН.

В 2019 году участниками фестиваля стали 15 команд из 16 муниципальных образований Тюменской области. Также Тюмень принимала Межрегиональный открытый Кубок команд КВН ВОИ УФО среди молодых инвалидов. Участие в кубке приняли представители восьми команд из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, Пермского края и республики Башкоркостан, сообщает департамент социального развития Тюменской области.