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Тюменцы с ограничениями по здоровью успешно занимаются в КВН

Общество, 20:51 22 февраля 2020

дворец "Пионер". Архив | Фото: дворец "Пионер". Архив

В Тюменской области для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для занятий спортом и различного вида творчества. Особенно привлекательным для молодых людей стало участие в КВН.

В 2019 году участниками фестиваля стали 15 команд из 16 муниципальных образований Тюменской области. Также Тюмень принимала Межрегиональный открытый Кубок команд КВН ВОИ УФО среди молодых инвалидов. Участие в кубке приняли представители восьми команд из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, Пермского края и республики Башкоркостан, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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