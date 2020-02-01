26 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ул. Республики, 237) начнется региональный этап конкурса "Славим человека труда!".

В Тюмени в 10 часов в конференц-зале по адресу ул. Советская, 61 начнется установочный семинар "Реализация на территории Тюменской области пилотного проекта Фонда социального страхования Российской Федерации "Прямые выплаты" по осуществлению страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованных граждан". На 9 часов 45 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в 12 часов в студенческом совете Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется воркшоп в рамках межрегионального проекта по развитию городского активизма "Горожанин".

Этот день в мире:

1712 – указом Петра I основан тульский оружейный завод.

1714 - Пётр Великий издает указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми в гвардейских полках.

1802 – родился французский писатель Виктор Гюго.

1829 – родился создатель джинсов Леви Штраус.

1832 - Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.

1848 – в Лондоне опубликован "Манифест Коммунистической партии", который написал дотоле никому не известный Карл Маркс.

1925 - В РСФСР образован Коми-Пермяцкий округ.

1925 – установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.

1990 – начался вывод советских войск из Чехословакии.

1994 – амнистированы и отпущены на свободу лидеры октябрьского путча 1993 году.

2003 – вступил в должность новый президент Литвы Роландас Паксас.