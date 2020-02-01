Обладательница премии "Грэмми" Дебора Браун выступит в Тюмени

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Выдающаяся американская джазовая певица Дебора Браун выступит в Тюменской филармонии 27 февраля в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Дебора Браун — выдающаяся американская джазовая певица. Начинала карьеру как классическая вокалистка, с легкостью может исполнить оперную партию, сочетая поставленное сопрано и виртуозный джазовый вокал.

Дебора Браун исполняет джазовую классику, лирику бродвейских мюзиклов и собственные оригинальные композиции. Но знаменита она в первую очередь удивительным талантом вокальной импровизации. Певица записала 11 сольных альбомов, постоянно гастролирует в США, Японии, Латинской Америке, Индонезии, России и Европе. Билеты можно купить в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение 12+