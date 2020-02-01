27 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется межрегиональная конференця "Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется очередное заседание гордумы.

Этот день в мире:

1598 - по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.

1617 - заключен Столбовский "вечный мир" со Швецией. России возвращены города Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов.

1807 - родился американский поэт, автор "Песни о Гайавате" Генри Лонгфелло.

1813 - подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.

1825 - опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

1831 - родился русский художник Николай Ге, один из основателей "Товарищества передвижных выставок".

1844 - Доминиканская Республика получила независимость от Гаити.

1882 - в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 - запатентован автомат для скручивания сигар.

1897 - получен искусственный подсластитель сахарин.

1900 - создан один из самых титулованных футбольных клубов мира - мюнхенская "Бавария".

1932 - Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

1957 - реабилитирован и восстановлен в партии маршал Михаил Тухачевский.

1964 - спущен на воду мезоскаф "Огюст Пикар", первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.

1990 - президиум Верховного Совета СССР учредил впервые в российской и советской истории пост президента.