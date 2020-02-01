27 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется межрегиональная конференця "Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется очередное заседание гордумы.
Этот день в мире:
1598 - по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.
1617 - заключен Столбовский "вечный мир" со Швецией. России возвращены города Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов.
1807 - родился американский поэт, автор "Песни о Гайавате" Генри Лонгфелло.
1813 - подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.
1825 - опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".
1831 - родился русский художник Николай Ге, один из основателей "Товарищества передвижных выставок".
1844 - Доминиканская Республика получила независимость от Гаити.
1882 - в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1883 - запатентован автомат для скручивания сигар.
1897 - получен искусственный подсластитель сахарин.
1900 - создан один из самых титулованных футбольных клубов мира - мюнхенская "Бавария".
1932 - Джеймс Чедвик открывает нейтрон.
1957 - реабилитирован и восстановлен в партии маршал Михаил Тухачевский.
1964 - спущен на воду мезоскаф "Огюст Пикар", первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.
1990 - президиум Верховного Совета СССР учредил впервые в российской и советской истории пост президента.